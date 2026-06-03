Реальные доходы томичей выросли на 2,1% за первый квартал 2026 года

Томичи получают в среднем 56 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Реальные денежные доходы населения Томской области в январе — марте 2026 года составили 102,1 процента к уровню аналогичного периода прошлого года. Показатель увеличился на 2,1 процента с учетом инфляции.

По данным Томскстата, среднедушевой денежный доход жителей региона за первые три месяца года достиг 56 218,7 рубля. Рост покупательной способности граждан происходит на фоне умеренного увеличения потребительских цен. В апреле 2026 года стоимость товаров и услуг выросла на 0,2 процента, а с начала года накопленный рост составил 3,5 процента.

Увеличение реальных доходов способствует повышению уровня жизни населения и стимулирует внутренний спрос. Стабильная экономическая ситуация в регионе позволяет жителям планировать расходы и сохранять финансовую устойчивость несмотря на колебания рыночных цен.

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