Жительница Томской области оформила кредит на чужого человека из-за долга

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области возбуждено уголовное дело против 37-летней местной жительницы. Женщина решила самостоятельно взыскать долг с знакомого, который занял у нее 84 тысячи рублей и отказывался возвращать средства, ссылаясь на несуществующие сбережения.
Узнав, что у должника нет денег, сельчанка использовала его паспортные данные и доступ к мобильному телефону. Она оформила несколько микрозаймов на сумму 25 тысяч рублей на имя мужчины и перевела средства на свои нужды.
Подобная схема была расценена правоохранительными органами как преступление. Действия женщины квалифицированы по статье о краже денежных средств с банковского счета. Теперь ей предстоит ответить перед судом за противоправные действия.
Инцидент демонстрирует риски передачи личных документов и доступа к гаджетам даже знакомым людям. Юристы напоминают: взыскание долгов должно осуществляться исключительно в правовом поле через суд или службу судебных приставов. Самовольное распоряжение чужими финансами влечет серьезную уголовную ответственность независимо от наличия задолженности.
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