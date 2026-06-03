Жительница Томской области оформила кредит на чужого человека из-за долга

Женщина решила таким образом отомстить должнику Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области возбуждено уголовное дело против 37-летней местной жительницы. Женщина решила самостоятельно взыскать долг с знакомого, который занял у нее 84 тысячи рублей и отказывался возвращать средства, ссылаясь на несуществующие сбережения.

Узнав, что у должника нет денег, сельчанка использовала его паспортные данные и доступ к мобильному телефону. Она оформила несколько микрозаймов на сумму 25 тысяч рублей на имя мужчины и перевела средства на свои нужды.

Подобная схема была расценена правоохранительными органами как преступление. Действия женщины квалифицированы по статье о краже денежных средств с банковского счета. Теперь ей предстоит ответить перед судом за противоправные действия.

Инцидент демонстрирует риски передачи личных документов и доступа к гаджетам даже знакомым людям. Юристы напоминают: взыскание долгов должно осуществляться исключительно в правовом поле через суд или службу судебных приставов. Самовольное распоряжение чужими финансами влечет серьезную уголовную ответственность независимо от наличия задолженности.

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