В Томске откроют «Школы здоровья» для детей с лишним весом

Консультацию сможет получить родитель по направлению узкого специалиста

В Томской области запускается проект по поддержке детского здоровья. На базе Детской больницы № 1 и Областной детской больницы откроются профильные «Школы здоровья» для ребят с избыточной массой тела и ожирением. Об этом рассказали в профльном ведомстве.

Программа включает четыре практических занятия в малых группах до восьми человек. Обучение пройдет как очно, так и дистанционно. С детьми будут работать педиатры, эндокринологи, диетологи и психологи. Специалисты помогут разобраться в принципах правильного питания, здоровой активности и научат методам самоконтроля.

Детская больница № 1 организует стационарные группы для пациентов со всей области. Областная детская больница проведет обучение в амбулаторном формате. Первые группы приступят к занятиям во второй половине июня.

Для участия необходимо получить направление у лечащего врача — педиатра, эндокринолога или фельдшера — и записаться через регистратуру соответствующего медучреждения.

Обучение поможет улучшить состояние здоровья подрастающего поколения и предотвратить развитие сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых патологий. Комплексный подход к лечению ожирения снижает риски серьезных заболеваний в будущем.

Ранняя профилактика нарушений обмена веществ способствует формированию здоровых привычек у томских школьников. Вовлечение родителей в процесс обучения повышает эффективность программ и помогает закрепить результат на долгие годы.

