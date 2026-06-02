НовостиОбщество2 июня 2026 0:40

В Томской области 2 июня стартует основной период сдачи ОГЭ

Экзамены будут сдавать почти тринадцать тысяч девятиклассников
Елена Белоусова
ОГЭ нужен для получения аттестата об окончании девятого класса

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Основной период сдачи ОГЭ начинается во вторник, 2 июня. Основной государственный экзамен (ОГЭ) — это обязательная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов. По данным областного департамента образования, в Томской области в 2026 году ОГЭ предстоит сдавать 12 798 девятиклассникам.

Обязательных предметов на ОГЭ два — это математика, которую будут сдавать сегодня, и русский язык. Томские школьники будут сдавать ОГЭ по 12 предметам. Экзамены по всем предметам начинаются в 10.00 по местному времени. Участникам рекомендуется приходить в пункт проведения экзамена заранее, чтобы пройти регистрацию и инструктаж.

В досрочный период ОГЭ, который состоялся в конце апреля — начале мая, экзамены сдают школьники, которые по уважительным причинам не могут участвовать в основной волне, а также ученики, уже завершившие по каким-либо причинам учебу в школе. Основной экзаменационный период — время, когда экзамены сдают большинство девятиклассников страны.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru