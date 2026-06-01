В Кузбассе задержаны подозреваемые в убийстве 17-летнего подростка

СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ после обнаружения тела несовершеннолетнего в лесу у села Междугорное. О трагедии в соседнем с Томской областью Кузбассе пишет издание «Сибдепо».

По версии следствия, трое задержанных причастны к преступлению: один из них во время охоты произвел смертельный выстрел в сторону потерпевшего по наводке сообщников.

Все подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, решается вопрос о предъявлении официального обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и сбору доказательственной базы продолжается. Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о подозрительных ситуациях в природных зонах.

