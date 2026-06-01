Томские ветераны СВО направили 25 тысяч обращений в фонд «Защитники Отечества»

При поддержке фонда 355 участников СВО получили удостоверение ветерана. Фото: фонд «Защитники Отечества»

В Томской области фонд «Защитники Отечества» обработал более 25 тысяч обращений от ветеранов специальной военной операции и их семей за три года работы. Социальные координаторы помогли в решении более 14 тысяч запросов по мерам поддержки, трех тысяч — по юридическим вопросам, в том числе 2,5 тысячи обращений касались медицинской помощи и реабилитации.

Фонд содействует ветеранам СВО, членам семей погибших и без вести пропавших в получении помощи по различным направлениям — от медицинской реабилитации до трудоустройства и участия в патриотическом воспитании молодежи.

«За это время мы выстроили принципиально новую систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Главная сила фонда – люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники – все, кто находится рядом с нашими ребятами и их близкими. Благодаря их неравнодушию, искреннему желанию помочь тысячи людей по всей стране находят опору, получают необходимую поддержку и возвращаются к активной жизни», — сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фонд реализует собственные программы для ветеранов. Впервые в стране запущена программа адаптации жилья с учетом нужд ветеранов СВО с инвалидностью. В регионе обустроено 15 квартир и домов для комфортного проживания защитников. Ветераны получают высокотехнологичные средства реабилитации, в том числе спортивные протезы — такие средства уже получили 15 человек. Герои с тяжелой инвалидностью обеспечивают автомобилями с ручным управлением.

С 2025 года фонд начал выдавать адаптивную одежду, учитывающую физиологические возможности ветеранов с инвалидностью. Томские защитники получили 46 комплектов такой одежды. С 2026 года в квартирах ветеранов устанавливают тренажеры для восстановления в домашних условиях — спортивный инвентарь уже появился в домах 12 участников СВО.

263 ветерана и члена семей героев СВО из Томской области получают бесплатное образование в ведущих вузах страны — Финансовом университете при Правительстве РФ, «Синергии», Московском технологическом институте и других. Филиал совместно с областным департаментом социальной защиты поддерживает ветеранов-предпринимателей: 15 человек из Томска, Асиновского, Колпашевского, Первомайского и Шегарского районов получили рекомендации на заключение социального контракта без учета среднедушевого дохода.

При поддержке фонда 355 участников СВО получили удостоверение ветерана, еще 320 человек прошли реабилитационные смены в Томске и других регионах. Психологическую помощь в кабинете филиала оказали более 1,2 тысячи раз.

В апреле в регионе прошел первый региональный Кубок «Защитников Отечества», в котором приняли участие более 100 ветеранов СВО. Победители представят Томскую область на Кубке Сибирского федерального округа и поборются за Кубок Президента России на Всероссийском этапе.

Меры поддержки фонда постоянно расширяются. С марта прошлого года помощь получают члены семей пропавших без вести участников СВО. С мая 2026 года фонд начал прием заявлений на получение удостоверений ветеранов боевых действий участниками подразделений «Шторм Z».

По инициативе фонда, поддержанной Президентом России, в контур работы включены действующие военнослужащие с инвалидностью, а также участники отражения агрессии на приграничных территориях. Теперь фонд будет обеспечивать их техническими средствами реабилитации, помогать с адаптацией жилья и вовлекать в занятия адаптивной физической культурой и спортом.

Комплексная система поддержки ветеранов СВО в Томской области продолжает развиваться: своевременная помощь позволяет защитникам и их близким вернуться к полноценной жизни и внести вклад в развитие региона.

