Томские студенты узнали о карьере на площадке «Что не скажут на паре?»

Диалоговая площадка «Что не скажут на паре?» стала частью комплексной работы кадрового центра «Работа России». Фото: «Работа России»

В Томской области стартовал новый формат работы с молодежью — диалоговая площадка «Что не скажут на паре?». Проект кадрового центра «Работа России» позволяет студентам вузов, техникумов и колледжей в неформальной обстановке задавать вопросы практикующим специалистам.

Спикеры поделились опытом адаптации на рабочем месте, рассказали о востребованных вузовских знаниях и особенностях первого собеседования.

«Идея появилась как часть системной работы кадрового центра по маршрутизации молодежи совместной программы с работодателями и образовательными учреждениями региона. Мы не стали читать студентам лекции о рынке труда, а дали им возможность поговорить с теми, кто совсем недавно сам прошел путь от зачетки до трудового договора. После первой успешной встречи мы провели еще две, всего мероприятия посетило больше 200 студентов. В сентябре мы возобновим работу площадки», — рассказала директор кадрового центра Людмила Дмитриева.

Помимо диалоговых встреч, для студентов организуют профориентационные туры на предприятия, тренинги по развитию карьерных навыков, тестирования и консультации по трудоустройству. Ключевая задача проекта — стать связующим звеном между студенческой аудиторией и профессиональным сообществом, помочь молодым томичам построить карьеру в родном регионе.

Узнать подробности о мероприятиях можно в филиалах кадрового центра. В Томске консультации проводят по адресу: проспект Фрунзе, 103д, телефон 8 (3822) 469-344.

Практико-ориентированный подход к профориентации помогает студентам заранее оценить перспективы трудоустройства и сделать осознанный выбор профессии. Поддержка молодых специалистов на старте карьеры способствует закреплению кадров в регионе и развитию экономики сибирского края.

