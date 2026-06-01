Три человека пострадали в ДТП на дорогах Томской области за выходные

62-летняя женщина-водитель получила травмы и была направлена в больницу. Фото: УМВД России по Томской области

За минувшие выходные на дорогах Томской области в трех дорожно-транспортных происшествиях травмированы три человека. Автоинспекция проводит проверку по фактам аварий и призывает водителей соблюдать правила движения. Статистикой ДТП поделились сегодня в региональном ГИБДД.

В Томске 29 мая около часа ночи на улице Героев Чубаровцев водитель иномарки не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи. В результате 24-летняя пассажирка с травмами доставлена в медицинское учреждение.

31 мая вечером на трассе «Кузовлево — Томск» произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. По предварительным данным, водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу встречному транспорту. Водитель мотоцикла госпитализирован с травмами.

В Северске 30 мая на трассе «Томск — Самусь» водитель иномарки утратила контроль над автомобилем, после чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. 62-летняя женщина-водитель получила травмы и была направлена в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев этих происшествий обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, первый этаж, кабинет 103, или по телефону 8 (3822) 794-699 для оказания содействия в установлении обстоятельств ДТП.

Специалисты напоминают: соблюдение скоростного режима, внимательность на перекрёстках и отказ от рискованных манёвров помогают предотвратить аварийные ситуации. В условиях переменчивой погоды сибирского региона особенно важно контролировать дистанцию и выбирать безопасную скорость.

Безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения. Своевременное обращение за помощью и взаимодействие с правоохранительными органами способствуют объективному расследованию происшествий и профилактике новых нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка из Томска перевела мошенникам более миллиона рублей

Густая зелень, синева и цветы: Первый летний фоторепортаж из прогретого города

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru