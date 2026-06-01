Один сыночек и шесть лапочек—дочек: томская семья живет по собственным нравственным принципам

В семье Стаймаковых из Томска – семеро детей. Фото: Анна Стаймакова

Жители Томской области старше 30 лет наверняка помнят мультфильм «Мешок яблок», где зайца дома ждали четыре сыночка и лапочка-дочка. Издание «МК—Томск» пообщалось с Анной Стаймаковой, мамой семерых детей, из них лапочек-дочек — шесть, а самый младший в семье — мальчик.

Старшая дочка родилась в 2011 году, следом на свет появились еще пять девочек, в 2022 —долгожданный сын. Все семеро детей, помимо школы и детского сада, активно занимаются в кружках, увлечения разные: спортивная акробатика, модельное дело, гитара, английский.

Многодетная мама старается много говорить с детьми о безопасности. Основной принцип воспитания — не запреты, а доверие. «Если человек плохо поступает, мы объясняем: "Вот поступил человек плохо, вы никогда не повторяйте и не делайте так, думайте о своей жизни и берегите себя, старайтесь не совершать плохих дел". Вроде получается объяснить, и понимают все», — поделилась мама, которая недавно получила знак отличия «Родительская доблесть».

В марте 2024 года муж Анны Алексей решил уйти на СВО. Все семейство с нетерпением ждет его возращения.

Анна твердо верит в то, что главное в семье — не контроль, а умение слушать и понимать друг друга.

