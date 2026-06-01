В Томске начался ремонт дороги к будущему межвузовскому кампусу

Специалисты планируют приступить к ремонту проспекта Ленина сразу после празднования Дня города

В Томске стартовал ямочный ремонт улицы Тургенева, которая ведет к площадке будущего межвузовского кампуса. Дорожники устраняют дефекты покрытия методом широких карт — такой подход позволяет закрыть большинство повреждений за один этап работ. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Ремонтные работы также начались на улицах Гоголя и Новосибирской. На улице Говорова и в переулке 1905-го года подрядчики ведут капитальное восстановление в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На Говорова уже отфрезеровали почти четыре тысячи квадратных метров покрытия, в переулке демонтируют старый асфальт и бордюрный камень.

Проект межвузовского кампуса в 2025 году направлен на государственную экспертизу. Ожидается, что основной этап строительства начнется в 2026 году. Обновление транспортной инфраструктуры в этом районе создаст комфортные условия для будущих студентов и сотрудников образовательных центров.

Специалисты планируют приступить к ремонту проспекта Ленина сразу после празднования Дня города — подготовительные мероприятия уже завершены. Работы выполняются в соответствии с графиком реализации дорожных мероприятий в регионе.

Ремонт улиц в Томске улучшает транспортную доступность ключевых объектов города. Жители и будущие участники образовательного кластера смогут пользоваться обновленной дорожной сетью уже в ближайшее время.

