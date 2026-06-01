Томские ученые рассчитают угрозу столкновения астероидов с Землей

Они выяснили, что на орбиты этих объектов заметно влияет не только гравитация Солнца, планет и Луны, но и трех крупнейших астероидов

Исследователи Томского госуниверситета изучили движение 1408 астероидов, сближающихся с Землей и Юпитером. Результаты работы позволят оценить вероятность столкновения небесных тел с нашей планетой, как сообщили в пресс-службе вуза.

Ученые выяснили, что на орбиты объектов влияют не только гравитация Солнца, планет и Луны, но и три крупнейших астероида Главного пояса — Церера, Паллада и Веста. Для точного прогноза также важны релятивистские эффекты вблизи Солнца, сжатие звезды, световое давление и эффект Ярковского.

«Теперь мы работаем над следующим этапом госзадания. Одна из его задач – получить оценки вероятности столкновения ряда астероидов с Землей», — приводит пресс-служба слова профессора кафедры астрономии и космической геодезии ТГУ Татьяны Галушиной.

Практическая значимость исследования связана с космическими миссиями: при отправке зонда на астероид за грунтом или попытке изменить его траекторию учет даже слабых негравитационных сил становится критически важным.

Для обработки данных и автоматизации расчетов специалисты использовали собственные программные комплексы. Одна из программ позволяет моделировать движение астероидов с учетом сложной структуры возмущений и получать оценки ключевых параметров, в том числе эффект Ярковского.

