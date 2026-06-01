Томским родителям напомнили о выплатах СФР в День защиты детей

С 1 июня можно подать на новую меру поддержки — возврат подоходного налога

В День защиты детей Отделение Социального фонда России по Томской области напомнило родителям о доступных мерах государственной поддержки. С начала текущего года жителям региона уже предоставлено свыше 150 тысяч различных выплат.

Сертификат на материнский капитал теперь оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или приобретение товаров для социальной адаптации детей с инвалидностью. При этом остаток средств на счете, не превышающий 10 тысяч рублей, разрешено получить в виде единовременной выплаты.

Для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин предусмотрено единое пособие. Его размер составляет от 50% до 100% прожиточного минимума и зависит от уровня доходов и имущества семьи. Также при рождении ребенка в 2026 году выплачивается единовременное пособие в размере 28 450,45 рубля (с учетом районного коэффициента). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка родителя и сохраняется даже при выходе на работу на условиях неполного дня или дистанционно.

Введена и новая мера поддержки: работающие родители двух и более детей, платившие НДФЛ в 2025 году и не имеющие алиментных долгов, могут получить ежегодную выплату. Ее сумма равна разнице между уплаченным налогом по ставке 13% и налогом по ставке 6%. Подать заявление можно до 30 сентября через портал Госуслуг, офисы СФР или МФЦ.

Семьи военнослужащих также получают дополнительные выплаты: беременная жена призывника — 45 054 рубля единовременно, а на ребенка военнослужащего по призыву выплачивается 19 308 рублей ежемесячно.

