В Томской области ликвидировали 38 лесных пожаров с апреля

С 17 апреля в Томской области потушили 38 лесных возгораний на площади 172,8 гектара. Все пожары удалось ликвидировать в течение суток с момента обнаружения. Подробности рассказали в МЧС России по Томской области.

Большинство инцидентов — 35 случаев — произошли из-за несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности. Ещё три возгорания возникли по причине гроз. Наибольшая активность огня зафиксирована в Первомайском районе, где зарегистрировали восемь очагов на площади 27,7 гектара. Также горели леса в Тегульдетском, Шегарском, Верхнекетском, Кедровском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Тимирязевском районах.

По состоянию на 1 июня в лесах региона установлен третий класс пожарной опасности — средний. Метеорологи прогнозируют рост температуры и снижение влажности, что может спровоцировать быстрое ухудшение обстановки.

На всей территории области действует особый противопожарный режим. Руководитель лесного ведомства региона Артем Струков призвал жителей и гостей соблюдать ограничения.

«На всей территории региона действует особый противопожарный режим, и я призываю жителей и гостей области строго соблюдать установленные ограничения», — отметил Артем Струков.

Гражданам напоминают: разведение костров, сжигание мусора и любые действия с открытым огнём в лесу запрещены. Ответственное поведение в природной среде помогает предотвратить ЧС и сохранить экосистему сибирского края.

