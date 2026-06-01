В Тегульдете по иску прокуратуры снесли аварийное здание у памятника славы

«Заброшку» давно облюбовали подростки

В селе Тегульдет Томской области демонтировали аварийное строение на улице Ленина. Решение принято по требованию прокуратуры после обращения местного жителя о свободном доступе детей к заброшенному объекту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Томской области.

Установлено, что здание за памятником воинской славы представляло угрозу: разбитые окна и поврежденные перекрытия создавали риск травм для несовершеннолетних. Прокуратура Томской области инициировала судебное разбирательство, по итогам которого объект подлежит сносу на основании норм о безопасности капитальных строений.

«На личный прием к заместителю прокурора области обратился житель села, обеспокоенный беспрепятственным доступом детей в заброшенное здание», — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки специалисты зафиксировали нарушения требований к содержанию аварийных объектов. Исковое заявление удовлетворено, опасное строение демонтировано.

