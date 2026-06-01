Более 120 томичей не выпустили за границу из-за долгов за тепло

Злостным неплательщикам придется заплатить не только по счетам, но и исполнительский сбор

С начала 2026 года более 125 жителей Томска не смогли выехать за пределы страны из-за неоплаты счетов за теплоснабжение. Общий долг абонентов перед компанией достиг двух миллиардов рублей, увеличившись почти на 500 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для взыскания задолженности в суд направлено более двух тысяч заявлений на сумму свыше 120 миллионов рублей. Большая часть исков на 80 миллионов рублей уже удовлетворена. При принудительном взыскании должник обязан не только погасить основную сумму, но и оплатить госпошлину.

При неоплате долга в добровольном порядке приставом с должника будет удержан исполнительский сбор в размере 12% от суммы основного долга. С начала года судебные приставы 47 раз арестовывали имущество томичей-неплательщиков, что позволило взыскать более 40 миллионов рублей. Еще одна мера воздействия — передача сведений о должниках в Национальное бюро кредитных историй. Попадание в эту базу снижает шансы на получение кредита в будущем. С января 2026 года в реестр внесли почти 300 человек.

Томичам стоит своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги, чтобы избежать ограничений на выезд, ареста имущества и ухудшения кредитной истории. Проверить наличие задолженности можно через портал «Госуслуги» или в личном кабинете ресурсоснабжающей организации.

