Два жилых дома сгорели за сутки в Томской области

Один из пожаров произошел из-за неосторожного курения. Фото: МЧС России по Томской области

За минувшие сутки в Томской области зарегистрировано девять пожаров. Наиболее серьезные возгорания произошли в Чаинском и Кривошеинском районах, где огонь полностью уничтожил жилые дома и надворные постройки.

В селе Обское Чаинского района пожар вспыхнул на улице Трактовой. Пламя охватило площадь в 212 квадратных метров. Для ликвидации возгорания прибыли девять сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.

В поселке Красный Яр Кривошеинского района масштаб пожара оказался еще больше — 258 квадратных метров. На улице Кирова с огнем боролись семь пожарных расчетов при поддержке двух единиц техники. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности: нельзя курить в постели, выбрасывать окурки из окон или с балконов. Необходимо использовать пепельницы и перед выходом из дома убедиться, что сигарета полностью потушена, а лучше — залита водой.

В Томске спасатели эвакуировали пожилого мужчину из затопленного СНТ «Кедр»

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru