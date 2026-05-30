Только двоих найденышей удалось перевезти в безопасные условия. Фото: Снежана Усова

Эта история — о том, как люди поступают с теми, кого приручили и назвали друзьями. Щенки в два с половиной месяца оказались в лесу одни. Неизвестно, как сложилась бы судьба малышей, если бы не томичка Снежана Усова. «На днях я проезжала у деревни Петрово и увидела брошенных кутят. Они ходили между деревьев, словно в надежде встретить друга, который приютит, поддержит, даст тепло и ласку», — рассказывает девушка «КП-Томск».

Бумер против

Снежана не побоялась забрать щенков временно к себе. Между тем, у томички уже живет овчарка по кличке Бумер. Большой питомец невзлюбил малышей и никак не хочет находиться с ними под одной крышей.

«Я не могла пройти мимо, они такие смышленые, как будто в душу тебе смотрят. Принесла домой, но мой пес не смирился с присутствием еще кого-то. Надеюсь, найдется дом для очень умных и добрых щенков. А какие охранники из них получатся! Таких в частный дом или в деревню, ничего не страшно будет, защиту точно обеспечат, когда подрастут», — говорит Снежана.

На передержке. Фото: Снежана Усова

За свой счет любительница животных сделала малышам из леса необходимые прививки, ветеринар провел осмотр. На это ушло 13 тысяч рублей. Кроме того, требуется еще 15 тысяч на операцию. Дело в том, что у одного из щенков обнаружилась проблема со зрением. Хирургическое вмешательство девушка оплатить не сможет. Говорит, что плюс ко всему у нее есть еще и три кошки, которых тоже необходимо содержать. Одну мяукающую красавицу подобрали на улице, другую взяли из подъезда, третью вырвали из лап разъяренной собаки. Всех выходили, вылечили.

Новый поворот

Сейчас два найденных щенка находятся на передержке. Удивительно, но история приобрела неожиданное продолжение. Когда томичка снова проезжала по тому же маршруту в Зоркальцевском сельском поселении, увидела в лесу еще троих «кутят». К большому сожалению, взять новых малышей уже было совсем некуда. Девушка обратилась в службу отлова, там пообещали помочь — приютить найденышей на то время, пока они маленькие. По диагностике ветврача, ребятишкам два с половиной месяца. Когда подрастут, их стерилизуют и выпустят туда, откуда взяли.

«Очень хочу, чтобы щенки обрели дом. Чтобы нашлись заботливые хозяева для этих надежных охранников и добрый друзей. Могла бы, всех оставила бы себе!», — добавила Снежана Усова.

Зоозащитница недоумевает, при каких обстоятельствах малыши оказались одни в лесу без мамы, без человека. Совсем крохи — в диком мире, который может быть очень жестоким. И все же есть надежда, что к Снежане придут люди и скажут: «Давайте моего питомца, это мой друг и будет жить у меня! Я обещаю любить его и заботиться!».

Томичка сделала для публикации несколько снимков, чтобы люди пригляделись к красавцам и захотели приютить осиротевших малышей.

Осиротевшая красота. Фото: Снежана Усова

Малыш-красавчик ждет любящего хозяина. Фото: Снежана Усова

Контактную информацию Снежана оставила во «ВКонтакте» в постах зоозащитного сообщества «Открытое сердце» и в паблике «Пункт передержки безнадзорных собак в г. Томске».

Юлия Хроликова

