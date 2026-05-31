На трассе Томск – Мирный – Межениновка открыли движение после ремонта

Областное ДРСУ завершило аварийно-восстановительные работы на участке автодороги Томск – Мирный – Межениновка, который был разрушен паводковыми водами. Движение транспорта уже возобновлено.

Специалисты оперативно установили новую водопропускную трубу и провели отсыпку полотна инертными материалами. Это позволило стабилизировать дорогу и обеспечить безопасный проезд автомобилей.

В ближайшее время дорожные службы планируют приступить к финальному этапу работ — устройству асфальтобетонного покрытия. До завершения укладки асфальта водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и быть внимательными на данном участке.

