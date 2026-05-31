Роспотребнадзор предупредил томичей об опасности окрошки

Томичам рассказали о том, как правильно выбрать окрошку, чтобы избежать отравления Фото: Михаил ФРОЛОВ.

30 мая в России отмечается День окрошки. В честь праздника управление Роспотребнадзора по Томской области разъяснило, как правильно готовить и хранить популярный летний суп, чтобы не навредить здоровью. Специалисты предупреждают: нарушение технологии приготовления или использование некачественных продуктов может вызвать сильное пищевое отравление.

Особое внимание следует уделить выбору овощей. Картофель должен быть твердым, без ростков и зеленых участков. Позеленевшие части содержат токсичный соланин, поэтому их необходимо тщательно срезать. При покупке яиц важно проверять маркировку: столовые яйца (категория «С») хранятся не более 20 суток при температуре от 0 до 20 градусов.

Мясную составляющую эксперты рекомендуют готовить из отварной курицы или индейки, избегая колбасных изделий с добавлением растительных белков и крахмала. Для заправки лучше использовать натуральный квас, в составе которого есть сусло, дрожжи и молочнокислые бактерии, но нет лишних подсластителей. Альтернативой может служить кефир, состоящий только из молока и закваски. Если срок годности кисломолочного продукта превышает месяц, это свидетельствует о наличии в нем растительных жиров.

Главная опасность окрошки кроется в неправильном хранении. Готовый суп нельзя держать в холодильнике более 12–24 часов. Вареные овощи, яйца и мясо при комнатной температуре уже через 2–3 часа начинают выделять токсины. Также риск отравления повышают немытая зелень и сырые яйца, которые могут стать источником сальмонеллеза.

«Чтобы обезопасить себя, храните нарезанные ингредиенты, так называемый "окрошечный набор", в холодильнике без заправки, а сам суп заливайте непосредственно перед употреблением», — советуют в ведомстве.

Соблюдение этих простых правил позволит насладиться традиционным блюдом без риска для здоровья. История окрошки уходит корнями в крестьянскую кухню, где она служила сытным и освежающим угощением, актуальным и спустя столетия.

