Из-за прорыва дамбы под Томском закрыли дорогу в Межениновку

Отремонтировать трассу получится после схода паводковых вод Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Участок автотрассы Томск-Мирный-Межениновка закрыли для транспорта после разрушения дамбы озера и подтопления. Об этом сообщила 30 мая пресс-служба регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи.

Полотно магистрали оказалось поврежденным на седьмом километре дороги рядом с поселком Мирный. Объехать перекрытую локацию водители могут по трассе Томск-Аэропорт. Ремонтники проведут восстановительные работы, когда отойдут паводковые воды. О возобновлении движения по трассе сообщат дополнительно.

Ранее «КП-Томск» писала, что в Каргаске легковая машина упала в Обь.

