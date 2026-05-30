В Томске совершат богослужения в память святителя Макария

Прихожан пригласили на центральные торжественные богослужения в честь столетия представления святителя. Фото: томская епархия

5 и 6 июня, в пятницу и субботу, в Богоявленском соборе Томска пройдут торжественные богослужения. Они будут посвящены столетию преставления святителя Макария (Невского). Новость сообщила местная епархия.

В мероприятиях примут участие шесть архиереев: викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Павло-Посадский Силуан, митрополит Томский и Асиновский Ростислав, архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий, епископы Отрадненский и Похвистневский Кирилл, Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, Колпашевский и Стрежевской Филарет.

«5 июня в 17:00 начнется Всенощное бдение, а 6 июня в 9:00 — Божественная литургия», — говорится в сообщении.

Богослужения состоятся по адресу: площадь Ленина, 7.

Напомним, святитель Макарий (Невский) — известный православный миссионер и педагог, руководивший Алтайской духовной миссией. В конце XIX — начале XX веков он занимал Томскую кафедру. В Сибирских Афинах открывал церковно-приходские школы и приюты, закладывал храмы и создал общество трезвости. После кончины в 1926 году Макарий был прославлен в лике святых.

Мощи Святителя Макария. Фото: томская епархия

