Томские вузы укрепили позиции в федеральном рейтинге РАЭКС-2026

ТГУ вошел в пятерку лучших по четырем направлениям, а ТПУ пятый год подряд лидирует в стране по химическим технологиям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитическое агентство RAEX опубликовало обновленный рейтинг лучших университетов России 2026 года. В список вошли 167 вузов из 45 регионов, оцененных по 35 предметным областям. Томские университеты продемонстрировали высокие результаты, подтвердив статус города как одного из ведущих образовательных центров страны.

Томский государственный университет представлен в 21 номинации. Вуз вошел в топ-5 лучших в РФ по четырем направлениям: третье место заняла экология, четвертое — география и авиационная и ракетно-космическая техника, пятое — биология. Также ТГУ входит в десятку лидеров по лингвистике (6-е место), филологии и журналистике (7-е место), истории и археологии (8-е место), праву и химии (9-е место), а также математике, машиностроению и педагогическому образованию (10-е место).

Томский политехнический университет сохранил лидерство по химическим технологиям, занимая первую строчку рейтинга пятый год подряд. Кроме того, ТПУ вошел в топ-3 по энергетике, нефтегазовому делу и ядерным технологиям. В десятку лучших также попали направления, связанные с биотехнологиями, материаловедением, физикой, электроникой и экологией.

Сибирский государственный медицинский университет закрепился на девятом месте в общероссийском рейтинге сразу по двум направлениям: «Медицина» и «Фармация».

Эксперты отмечают, что высокие позиции томских вузов обусловлены сильными научными школами, внедрением современных разработок и активностью студенческого сообщества. При составлении рейтинга RAEX учитывались данные мониторинга Минобрнауки, результаты олимпиады «Я – профессионал», публикации в научных изданиях, а также медиаактивность университетов.

