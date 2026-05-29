Томичкам разъяснили правила взыскания алиментов с безработных отцов

Специалисты УФССП, прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребенка провели консультацию для томичей. Фото: ФССП России по Томской области

В преддверии Международного дня защиты детей Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области организовало прямую телефонную линию. Мероприятие прошло в рамках информационной акции «Судебные приставы — детям». Консультации гражданам оказали главный судебный пристав области Алена Романова, уполномоченный по правам ребенка Татьяна Воронина и прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анастасия Вилкова.

Жители региона задавали вопросы, касающиеся исполнения судебных решений о взыскании алиментов. Одной из самых острых тем стало принуждение к выплате средств родителей, не имеющих официального места работы. Гражан интересовало, какие механизмы воздействия существуют в таких ситуациях.

Специалисты разъяснили, что в отношении должников применяется комплекс мер принудительного исполнения. К ним относятся арест банковских счетов и имущества, ограничение выезда за пределы Российской Федерации, а также временное ограничение права управления транспортными средствами. За злостное уклонение от уплаты алиментов предусмотрена административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально. Обратившимся разъяснили их права и алгоритм действий в рамках исполнительных производств. Все озвученные проблемы взяты главным судебным приставом на личный контроль, по фактам будет проведена дополнительная проверка.

Подобные межведомственные консультации проводятся на регулярной основе. Совместная работа судебных приставов, органов прокуратуры и института уполномоченного по правам ребенка позволяет эффективнее защищать интересы несовершеннолетних и обеспечивать своевременное получение средств на их содержание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Атакуют через ребенка: Внезапный интерес юных томичей к картам и гаджетам — тревожный сигнал

В Томской области больше многодетных семей смогут получить выплату взамен бесплатного земельного участка

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru