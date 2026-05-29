НовостиОбщество29 мая 2026 15:02

Ректор ТГУ Галажинский возглавил социогуманитарное направление в ВАК

Лидер томского университета утвержден на посту заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии на новый пятилетний срок
Екатерина Сафонова
Председателем ВАК вновь назначен академик Владислав Панченко

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский вновь утвержден в должности заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования РФ. Соответствующее решение принято руководством ведомства, сообщает пресс-служба вуза.

На ближайшие пять лет профессор Галажинский будет курировать в ВАК социогуманитарное направление. Кроме того, он вошел в состав Президиума комиссии, который решает ключевые вопросы присвоения ученых степеней и аттестации научных работников, а также занимается широким кругом проблем в различных отраслях науки.

Председателем ВАК вновь назначен академик Владислав Панченко. В команду его заместителей, помимо главы ТГУ, вошли главный научный сотрудник Физического института РАН Александр Горбацевич, и.о. директора Медико-генетического научного центра Сергей Куцев, научный руководитель РГГУ Ефим Пивовар, президент РУДН Владимир Филиппов и главный научный сотрудник Геофизического центра РАН Игорь Шеремет.

Эдуард Галажинский занимает пост ректора ТГУ с 2013 года. Он является доктором психологических наук, профессором, академиком Российской академии образования (РАО) и вице-президентом РАО. Ранее он уже занимал должность зампреда ВАК с 2023 года.

Участие ведущих ученых из регионов в работе федеральной комиссии позволяет учитывать специфику развития науки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а также повышает статус томских исследовательских проектов на общероссийском уровне.

