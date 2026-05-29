Томск поднялся на 19 строчек в рейтинге качества общественного транспорта

Транспортная сеть Томска пережила оптимизацию

Томск продемонстрировал значительный прогресс в сфере городского пассажирского транспорта. Согласно результатам федерального рейтинга за 2025 год, столица Сибири улучшила свои позиции на 19 строчек, заняв 37-е место в общероссийском списке.

Улучшение показателей стало возможным благодаря реализации комплекса мер по модернизации транспортной системы. В городе был усилен контроль за работой частных перевозчиков, проведен капитальный ремонт трамвайных путей и дорожного полотна, а также обновлен подвижной состав муниципального транспорта. Кроме того, в 2025 году начала функционировать новая транспортная схема, оптимизировавшая маршрутную сеть.

Эти изменения положительно сказались на востребованности общественного транспорта среди жителей. Зафиксирован стабильный рост пассажиропотока: за год им воспользовались на 800 тысяч человек больше, чем в предыдущем периоде. Увеличение числа пассажиров коснулось как электротранспорта (трамваев и троллейбусов), так и муниципальных автобусных маршрутов.

Эксперты отмечают, что рост спроса свидетельствует о повышении комфорта и надежности перевозок. Обновление инфраструктуры и парка позволяет томичам быстрее и удобнее добираться до работы, учебы и других мест, делая общественный транспорт реальной альтернативой личным автомобилям.

