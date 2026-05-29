СК в Томске возбудил дело о халатности из-за аварийного дома

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Поводом для начала проверки стало обращение сестры погибшего участника специальной военной операции, чья семья продолжает проживать в аварийном здании. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о деревянном многоквартирном доме на улице Демьяна Бедного. Здание находится в критическом состоянии: несущие конструкции деформированы, по стенам пошли трещины. Статус аварийного дому присвоили еще в 2014 году. Суд ранее обязал администрацию предоставить семье благоустроенное жилье, однако решение суда до сих пор не исполнено. Многолетние жалобы жильцов в различные инстанции не дали результата.

Теперь следователям предстоит дать правовую оценку бездействию ответственных сотрудников. В ходе расследования будут установлены причины, по которым ситуация с расселением затянулась более чем на десять лет, а также выявлены конкретные виновные лица.

