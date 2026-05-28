Томские школьники смогут заработать до 30 тысяч рублей этим летом

В Томской области началась летняя кампания по трудоустройству школьников. Подростки от 14 лет могут рассчитывать на доход от 12 до 30 тысяч рублей за каникулы. На данный момент трудовые договоры заключены с 1 807 ребятами. Всего в этом сезоне планируется предоставить рабочие места еще трем тысячам юных жителей региона. Об этом рассказали в администрации Томской области.

Работодателями выступают около 150 организаций различных сфер. Среди них — медицинские учреждения, школы, детские сады, управляющие компании, торговые сети, а также промышленные предприятия.

Среди самых популярных вакансий — подсобные рабочие, работники по благоустройству территорий и помощники вожатых. Также есть предложения для помощников секретарей, билетных контролеров, библиотекарей, курьеров и официантов.

К основной заработной плате добавляется специальная выплата в размере более двух тысяч рублей. Эта мера направлена на поддержку начинающих специалистов и стимулирование молодежной занятости.

Специалисты отмечают: первый трудовой опыт помогает подросткам стать более самостоятельными, научиться планировать бюджет и адаптироваться в коллективе. Родителям рекомендуют помочь детям выбрать подходящую вакансию, учитывая их интересы и возможности.

Для поиска работы школьникам следует обращаться в центры занятости населения или напрямую к работодателям, участвующим в программе летнего трудоустройства.

