Сибирячка украла кольцо и выбралась из чужой квартиры через окно

В Кемеровской области сотрудники полиции задержали молодую женщину, которую подозревают в краже дорогого ювелирного украшения. Издание «Сибдепо» сообщилр, что в правоохранительные органы обратился житель города Кемерово и заявил о пропаже кольца стоимостью около 30 тысяч рублей из его квартиры.
Выяснилось, что хозяин квартиры сам пригласил к себе домой молодую женщину. Хозяин ненадолго отлучился в магазин, женщина в это время забрала украшение. Предусмотрительный хозяин, уходя, закрыл дверь в квартиру снаружи. Гостью это не остановило — она покинула квартиру на первом этаже через окно.
Чужое кольцо дама сдала в комиссионный магазин, а полученные деньги успела потратить до того момента, как ее задержали. В отношении ранее неоднократно судимой горожанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
