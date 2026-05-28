Сибирячка украла кольцо и выбралась из чужой квартиры через окно

Чужое кольцо женщина сдала в комиссионный магазин, а полученные деньги успела потратить до того момента, как ее задержали Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области сотрудники полиции задержали молодую женщину, которую подозревают в краже дорогого ювелирного украшения. Издание «Сибдепо» сообщилр, что в правоохранительные органы обратился житель города Кемерово и заявил о пропаже кольца стоимостью около 30 тысяч рублей из его квартиры.

Выяснилось, что хозяин квартиры сам пригласил к себе домой молодую женщину. Хозяин ненадолго отлучился в магазин, женщина в это время забрала украшение. Предусмотрительный хозяин, уходя, закрыл дверь в квартиру снаружи. Гостью это не остановило — она покинула квартиру на первом этаже через окно.

Чужое кольцо дама сдала в комиссионный магазин, а полученные деньги успела потратить до того момента, как ее задержали. В отношении ранее неоднократно судимой горожанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция в Томске ищет очевидцев столкновения иномарки и мопеда

Дожди, грозы и град ожидаются в Томске и области 29 мая

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru