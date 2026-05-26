Томичам объяснили снижение цен на фрукты и технику в регионе

Сезонные овощи стали доступнее из-за увеличения светового дня Фото: Ольга ЮШКОВА.

В апреле 2026 года инфляция в Томской области замедлилась до 5,51%, что ниже общероссийского показателя (5,58%). Ключевую роль в этом сыграло укрепление национальной валюты, отмечается в отчете регионального отделения Центробанка.

Курс рубля напрямую повлиял на стоимость товаров. Плодоовощная продукция за год подешевела на 5,38%. Снижение затронуло не только импортные бананы, яблоки, груши, апельсины и лимоны, но и российские тепличные огурцы с помидорами. Аграрии увеличили объемы выпуска, а удлинение светового дня позволило сократить расходы на электроэнергию.

Бытовая техника также стала доступнее: за месяц цены снизились на 2,44%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 4,62%. Дешевле стали кухонные плиты, микроволновки, стиральные машины и холодильники. Эксперты связывают это не только с укреплением рубля, но и с распродажами, которые устроили ретейлеры для реализации накопившихся запасов.

При этом услуги в регионе продолжают дорожать — за год прирост составил 10,51%. Продукты питания выросли в цене на 4,55%, непродовольственные товары — на 2,86%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области в малом бизнесе год назад было занято более 73 тысяч человек

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru