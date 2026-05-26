НовостиОбщество26 мая 2026 8:18

Томское мороженое отправили в Китай под контролем Россельхознадзора

Экспорт двух партий лакомства увеличил годовой объем поставок до 57 тонн
Екатерина Сафонова
В Томске очередная партия мороженого была отправлена в Китай. Об этом рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора.

Партия была отправлена 22 мая 2026 года. Инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил документы для экспорта в Китай двух партий мороженого. Общий объем поставок с начала года достиг 57 тонн.

Перед отправкой продукция прошла документарный и лабораторный контроль в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ». Успешное подтверждение качества и безопасности позволило оформить экспортные ветеринарные сертификаты, удостоверяющие соответствие продукции ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и Китая.

Перевозка мороженого до места назначения осуществляется автомобильным транспортом.

