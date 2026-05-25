Производство молока в Томской области выросло почти на 40%

Увеличения удалось достичь благодаря модернизации

В Томской области зафиксирован значительный рост производства молока в одном из хозяйств благодаря модернизации ферм. С начала 2026 года хозяйство произвело 836,7 тонны молока. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 13,8% и составило 977 голов. Продуктивность одной коровы достигла 6 144 кг, что на 12,6% выше показателей 2021 года. Уровень товарности молока остается высоким — 88,5%.

На предприятии была произведена реконструкция аварийных помещений, удалось восстановить поголовье и увеличить продуктивность коров. Стабильной работе способствует обновление материально-технической базы. За два года кооператив приобрел современные косилки-плющилки и систему вентиляции для коровника.

План по закупке минеральных удобрений выполнен полностью — приобретено 100 тонн. Семенной фонд составляет 404 тонны, из них 140 тонн — семена пшеницы сорта «Иргина», которые прошли необходимую обработку. Обновление сортов и техники позволяет хозяйству поддерживать высокие темпы развития агропромышленного комплекса региона.

