Более 3 тысяч томичей закупились рассадой на ярмарке в Кулагино

Садоводы смогли приобрести все необходимое для дачи. Фото: администрация Томской области

В минувшие выходные на Кулагинском рынке прошла традиционная ярмарка «Весна. Все для сада и огорода». Мероприятие собрало более 3 тысяч посетителей, сообщили организаторы.

Свою продукцию представили питомники и фермерские хозяйства из Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Томского районов, а также гости из Омска и Новосибирска. На площадке работали более 70 уличных палаток и свыше 300 торговых мест в павильонах.

Томичи приобретали районированную рассаду овощей и цветов, саженцы плодовых деревьев, грунт, удобрения и садовый инвентарь. Также были представлены фермерские продукты: молочные изделия, мясо, рыба и полуфабрикаты. Посетители могли получить бесплатные консультации от производителей по посадке и уходу за растениями в сибирском климате.

Подобные мероприятия позволяют жителям региона приобрести качественный посадочный материал напрямую от производителей, что гарантирует его приживаемость и соответствие местным погодным условиям.

