Более 3 тысяч томичей закупились рассадой на ярмарке в Кулагино

В минувшие выходные на Кулагинском рынке прошла традиционная ярмарка «Весна. Все для сада и огорода». Мероприятие собрало более 3 тысяч посетителей, сообщили организаторы.
Свою продукцию представили питомники и фермерские хозяйства из Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Томского районов, а также гости из Омска и Новосибирска. На площадке работали более 70 уличных палаток и свыше 300 торговых мест в павильонах.
Томичи приобретали районированную рассаду овощей и цветов, саженцы плодовых деревьев, грунт, удобрения и садовый инвентарь. Также были представлены фермерские продукты: молочные изделия, мясо, рыба и полуфабрикаты. Посетители могли получить бесплатные консультации от производителей по посадке и уходу за растениями в сибирском климате.
Подобные мероприятия позволяют жителям региона приобрести качественный посадочный материал напрямую от производителей, что гарантирует его приживаемость и соответствие местным погодным условиям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томской области началось потепление: прогноз погоды на последнюю неделю мая
В Томской области 25 мая начали работать пришкольные лагеря
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru