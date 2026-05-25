Крестный ход завершил празднование Дней славянской письменности в Томске

Прихожане, учащиеся и деятели культуры прошли от Богоявленского кафедрального собора до Ново-Соборной площади. Фото: Томская епархия

В Томске завершились мероприятия, приуроченные к Дню славянской письменности и культуры. Кульминацией праздника стал крестный ход, который прошел 25 мая. Верующие, студенты и деятели культуры проследовали от Богоявленского кафедрального собора до Ново-Соборной площади, где возложили цветы к памятной стеле на месте разрушенного Троицкого собора.

Таким образом был подведен итог XXXVI духовно-историческим чтениям памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Торжества продолжились в Большом концертном зале филармонии. Перед зрителями выступили сводный детский хор Томской области и Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Дорохова.

Праздник объединил представителей церкви, власти и общественности, напомнив о важности сохранения языковых и духовных традиций.

