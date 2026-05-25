Чай из тимьяна поможет томским дачникам избавиться от тли

Тля быстро размножается и может нанести серьезный вред здоровью растений

В Томской области стремительно теплеет, и все, что связано с садом и огородом становится актуальным. Когда воздух прогревается до +15…+20°C на дачные участки приходит тля. Издание mosaica.ru подсказало действенный способ борьбы с мелким насекомым, которое питается соком растений, прокалывая их хоботком.

Чай из тимьяна не только выгонит вредителей с дачного огорода, но и повысит иммунитет растений.

Для приготовления чудодейственного раствора понадобится по 20 граммов тимьяна и душицы, 150 миллилитров крахмала, 1,5 таблетки аспирина, сульфат магния, пол-литра водки и такое же количество кипяченой воды.

Сухие травы нужно залить смесью водки и воды, оставить на сутки при комнатной температуре, затем процедить. Залитые травы после всех манипуляций не выбрасывать. Их нужно залить кипятком, дать остыть м снова процедить. После — смешать обе жидкости. В получившуюся субстанцию следует добавить крахмал, аспирин и сульфат магния.

Полученный концентрат перед применением разводят: 150 миллилитров раствора на 2–3 литра воды. Растения в огороде нужно обильно опрыскать. Делать это следует вечером. Важно выбрать сухой период — после сильного дождя средство смоется. При регулярном опрыскивании тля исчезнет.

