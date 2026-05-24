В Томской области прогнозируют мощную магнитную бурю в середине июня

В ближайшие дни значительных всплесков магнитной активности в Томской области не ожидается. Однако специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждают о серьезных волнениях в июне.

Согласно прогнозу, незначительные возбуждения магнитосферы возможны 27 мая и 4 июня. Основная фаза геомагнитной активности придется на 11 июня, когда по региону пройдет магнитная буря редкого уровня G2 (умеренная). 12 июня интенсивность явления снизится до уровня G1 (слабая буря), а к 13 июня ожидаются лишь незначительные колебания. Дальнейший прогноз пока не составлен.

Напомним, что в середине мая (15–16 числа) также прогнозировались магнитные бури, после которых наблюдались остаточные колебания фона.

Метеозависимым людям рекомендуется в дни повышенной солнечной активности соблюдать щадящий режим, избегать физических перегрузок и стрессов, а также контролировать артериальное давление.

