В последнюю субботу весны термометры покажут томичам до +8°С

Сохранятся сильные порывы ветра Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 23 мая, томские синоптики Гидрометцентра обещают порывистый ветер до 15 м/с. Воздух прогреется в течение суток до +6…+8 °С. Прогнозируют облачность с прояснениями, днем дождь.

В некоторых районах области будет теплее: до +13°С. В отдельных локациях также вероятны осадки, возможны грозы.

«Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы днем до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем преимущественно +3…+8°С», — уточнили метеорологи жителям региона.

Напомним, ранее мы опубликовали прогноз от погодных сервисов на последние выходные мая-2026.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мокрая романтика Томска: появился фоторепортаж с умытых майских улиц

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru