Дождливые и прохладные выходные ожидаются в Томской области

Зонты и теплые курки будут актуальны в Томске и области в предстоящие выходные

Предстоящие выходные дни, 23 и 24 мая, в Томске и области будут прохладными. Возможны осадки.

По информации сервиса «Яндекс. Погода», в субботу, 23 мая, в регионе будет пасмурно. Дождь ожидается со второй половины дня. Ветер южный. Температура воздуха днем составит +7 градусов.

В воскресенье, 24 мая, в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов.

Другой погодный портал «Гисметео» также обещает дожди и пасмурное небо. В субботу столбики термометров в регионе поднимутся до + 7°С, в воскресенье до +8 градусов.

Долгожданное потепление начнется на следующей неделе. Уже во вторник, 26 мая, воздух прогреется до +20 градусов. Ровно через неделю, в пятницу, 29 мая, в в регионе будет очень жарко — до +28°С.

