В Томске запретили продажу семян со странными названиями

Названия звучали так: «Свиная отбивная» и «Китайский болезнеустойчивый»

С начала 2026 года Россельхознадзор проверил томских предпринимателей, реализующих фасованные семена и саженцы, в том числе через интернет. Из 7 647 проверенных партий овощных семян 750 оказались запрещенными к продаже. Как сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, эти сорта и гибриды не внесены в Государственный реестр селекционных достижений РФ.

В середине мая инспекторы провели мониторинг магазинов в Томске и Северске. Под запрет попали семена огурцов сортов «Китайский болезнеустойчивый» и «Ультраскороспелый», а также томаты с экзотическими названиями: «Медово-розовый», «Сумасшедшие вишни Барри», «Большой полосатый кабан», «Ананас» и «Свиная отбивная». Реализация такой продукции незаконна, так как ее происхождение и качества не подтверждены государственной экспертизой.

20 мая 2026 года хозяйствующим субъектам были объявлены предостережения о недопустимости нарушений. Всего с января по май ведомство выдало 13 подобных предупреждений томским продавцам.

Специалисты напоминают: покупка семян, не внесенных в Госреестр, несет риски для садоводов. Такие культуры могут оказаться неурожайными, неустойчивыми к болезням или не соответствовать заявленным характеристикам. Рекомендуется приобретать посадочный материал только у проверенных производителей и обращать внимание на наличие маркировки с номером свидетельства о регистрации сорта.

