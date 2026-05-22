Более 100 томских детей с редкими заболеваниями получили помощь

В Томской области помощь получили уже более сотни таких детей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году 119 детей из Томской области с тяжелыми и редкими заболеваниями получили жизненно важную медицинскую помощь за счет средств благотворительного фонда «Круг добра». Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Фонд, созданный в 2021 году по указу Президента РФ, обеспечивает пациентов дорогостоящими лекарствами и медицинскими изделиями. В прошлом году перечень поддержки был расширен: в него включили 17 новых нозологий и 13 препаратов.

С 2025 года финансирование фонда закреплено в Бюджетном кодексе РФ. Источником средств стали 2% от повышенной ставки НДФЛ с доходов граждан, превышающих 5 млн рублей в год. Это гарантирует стабильную поддержку детям с орфанными заболеваниями независимо от экономической конъюнктуры.

Медики напоминают: своевременное обращение к специалистам и оформление документов для получения помощи через фонд «Круг добра» позволяет спасти жизнь и улучшить качество жизни маленьких пациентов. Родителям необходимо взаимодействовать с лечащими врачами для включения ребенка в реестр получателей поддержки.

