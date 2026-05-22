В Томской области водителям СИМ напомнили правила безопасной езды

При переходе через дорогу необходимо спешиваться Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением теплого сезона в Томской области увеличилось число пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие устройства с двигателем. Госавтоинспекция региона напоминает основные правила их эксплуатации.

Передвигаться на СИМ разрешено со скоростью не более 25 км/ч. Если масса транспорта превышает 35 кг, движение по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам запрещено. При совместном использовании пространства пешеходы имеют приоритет, поэтому водители СИМ должны уступать им дорогу и снижать скорость.

Для пересечения проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться и вести средство рядом с собой. Также запрещена перевозка пассажиров на одном устройстве, если это не предусмотрено его конструкцией. Для защиты от травм рекомендуется использовать шлем, наколенники и налокотники.

Родителям советуют провести беседы с детьми о правилах безопасности перед летними каникулами и самим демонстрировать пример правильного поведения на дороге.

Подробная информация размещена в памятках УГАИ УМВД России по Томской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске машиниста погрузчика насмерть придавило тяжелой техникой

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru