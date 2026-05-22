В Томской области автомобиль «Тойота Королла» конфискован в доход государства

Из-за тяги к нетрезвому вождению житель Парабельского района лишился машины. Фото: Прокуратура Томской области

Парабельский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего мужчины. Суд признал его виновным в нетрезвом вождении. Ситуация была усугублена тем обстоятельством, что до остановки в нетрезвом виде, этот же человек уже садился пьяным за руль.

В феврале 2026 года житель Парабели после застолья решил прокатиться до соседнего населенного пункта и обратно. Вернуться домой ему не удалось — лихача остановили сотрудники Госавтоинспекции. Медосвидетельствование показало, что водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение, пьян.

Суд приговорил жителя Парабели к 280 часам обязательных работ и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Принадлежащий мужчине автомобиль «Тойота Королла» конфискован в доход государства.

