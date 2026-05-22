В Томской области вернут водное пассажирское сообщение

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
План развития пассажирского судоходства по внутренним водным путям включен в проект стратегии социально-экономического развития Томской области до 2036 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Документ пока проработан в общих чертах, но уже определяет ключевые приоритеты. Среди них — развитие транзитной функции области на пересечении транспортных потоков «Север – Юг» и «Запад – Восток», укрепление связей с соседними регионами и максимальное использование потенциала реки Оби для грузовых и пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что Томская область рассматривает возможность заказа малых речных судов у судостроительной корпорации в Татарстане. Возвращение регулярного водного сообщения позволит улучшить транспортную доступность отдаленных районов и стимулирует развитие туристической инфраструктуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томске откажутся от катка на Белом озере из-за гибели рыбы
Мокрая романтика Томска: Фоторепортаж с умытых майских улиц
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru