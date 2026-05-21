Томич организовал кражу нефти из трубопровода «Омск — Иркутск»

Преступники сбывали сырье через подставные фирмы в Хакасии

Четверо участников преступной группы предстанут перед судом в Красноярском крае за хищение нефти из магистрального трубопровода. Незаконная врезка функционировала с сентября 2022 года по май 2025 года в поселке Нижняя Пойма.

Организатором схемы следствие называет жителя Томска, ранее занимавшегося оптовой торговлей нефтью. Узнав о возможности несанкционированного доступа к трубе, он привлек к делу владельца нефтебазы из Хакасии и нескольких сообщников, включая водителя. Похищенное сырье закачивали в подземные резервуары на арендованной территории, а затем вывозили автоцистернами под видом мазута с использованием поддельных документов. Переработка и сбыт осуществлялись через подконтрольные фирмы в Хакасии.

Ущерб, нанесенный компании «Транснефть — Западная Сибирь», превысил 16,6 млн рублей. На имущество фигурантов, включая оборудование, транспорт и банковские счета, наложен арест.

Дело в отношении владельца нефтебазы приостановлено, так как он убыл в зону проведения специальной военной операции. Остальным обвиняемым инкриминируют кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере.

Правоохранители напоминают: незаконные врезки в трубопроводы не только наносят огромный экономический ущерб, но и создают серьезную угрозу экологической безопасности и жизни людей.

