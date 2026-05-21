Школьное меню в Томской области могут расширить за счет рыбы

А поставщиков фальсификата ждет пожизненный бан

В России обсуждается инициатива по включению рыбы и функциональных продуктов в обязательное школьное меню. Как сообщает пресс-служба АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции», речь идет об увеличении частоты подачи блюд с рыбы с одного до двух-трех раз в неделю. Школьное питание в стране охватывает около 16 млн учеников, поэтому ежегодный спрос на рыбную продукцию в секторе образования может вырасти минимум на 30–40%.

Параллельно рассматривается законопроект о пожизненном отстранении поставщиков, уличенных в фальсификате, от работы с социальными учреждениями. Для рыбного рынка, где подмена видов рыбы исторически распространена, это станет механизмом очищения от недобросовестных игроков. Преимущество получат компании, предоставляющие лабораторные сертификаты качества и вида продукции.

Для томских школ изменение нормативов потребует пересмотра контрактов с поставщиками и обновления технологических карт. Эксперты отмечают, что такие меры повысят требования к качеству сырья и логистике, но также создадут дополнительные возможности для местных производителей, способных гарантировать прозрачность происхождения товара.

Инициатива направлена не только на улучшение рациона школьников, но и на стимулирование внутреннего рынка рыбопродукции. Ожидается, что новые правила сделают питание более сбалансированным и безопасным для детей.

