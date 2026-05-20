Жители Томской области массово защищают недвижимость от мошенников

В Томской области растет популярность механизма защиты недвижимости от мошеннических действий. Как сообщает управление Росреестра по региону, в первом квартале 2026 года собственники подали более 10,8 тыс. заявлений о невозможности регистрации сделок без личного участия. Цифры приводит Союз строителей Томской области.

Этот показатель в пять раз превышает уровень аналогичного периода 2025 года и на 50% больше числа обращений за весь прошлый год. После подачи заявления в Единый государственный реестр недвижимости вносится соответствующая запись. Если документы поступят без личного присутствия владельца — например, по доверенности, — они будут возвращены заявителю. При этом на электронную почту собственника автоматически направляется уведомление.

«Росреестр всегда сообщает собственникам по электронной почте о поступлении на регистрацию документов по принадлежащим им объектам недвижимости. Если правообладатель получил такое сообщение, но документы не подавал, то он сможет со своей стороны оперативно предпринять соответствующие меры реагирования. Именно поэтому, в целях дополнительной защиты недвижимости, мы всегда рекомендуем собственникам вносить в ЕГРН актуальный адрес своей электронной почты», — подчеркнула руководитель управления Елена Золоткова.

Запрет на совершение сделок без личного участия собственника действует бессрочно. Отозвать его может только сам владелец либо погасить запись при регистрации сделки с личным присутствием.

Эксперты напоминают: внесение актуальных контактных данных в реестр и использование дополнительных механизмов защиты — надёжный способ обезопасить жильё от действий злоумышленников.

