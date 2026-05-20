Томские травматологи помогли 2,8 тысячам пациентов с начала года

Большинство операций выполнено в Больнице скорой помощи

С начала 2026 года в отделениях травматологии медучреждений региона медицинскую помощь получили 2 859 человек, в том числе 805 детей. Итоги подведены ко Всемирному дню травматолога — профессиональному празднику врачей, специализирующихся на лечении травм опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Наибольшее число операций проведено в Больнице скорой медицинской помощи: 1 640 вмешательств, в том числе при переломах бедренной кости, голеностопного и плечевого суставов. В областной клинической больнице помощь получили 452 пациента — специалисты выполняли эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, артроскопию.

Детское отделение травматологии и ортопедии Больницы скорой помощи № 2 с начала года провело 805 операций. Маленькие пациенты чаще всего нуждались в репозиции конечностей с металлоостеосинтезом, артроскопии крупных суставов, удалении гигром и костных кист.

Крупнейшее в России отделение травматологии Больницы скорой помощи рассчитано на 108 коек, работает круглосуточно и проводит до 15 операций ежедневно. За год специалисты выполняют свыше 3,5 тыс. экстренных и плановых вмешательств, а также готовят студентов СибГМУ. В отделении травматологии БСМП № 2 функционируют 65 коек, где трудятся травматологи-ортопеды, нейрохирург, невролог и окулист.

Для получения консультации травматолога по полису ОМС жителям Томской области необходимо направление от лечащего врача. Своевременное обращение к специалистам позволяет избежать осложнений и ускорить восстановление после травм.

