Дорожные работы спровоцировали заторы в Томске вечером 20 мая

Чтобы проехать участок Кирова от Елизаровых до Комсомольского, потребуется время и терпение. Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Пробки»

Вечером в среду, 20 мая, в Томске затруднено движение транспорта на нескольких улицах. Из-за дорожных работ на кольце проспекта Кирова очень медленно движется транспорт по участку Кирова от пересечения с Елизаровых до Комсомольского проспекта. Традиционная пробка наблюдается при движении в обратном направлении — в сторону Елизаровых.

Скучают автомобилисты на всем протяжении улицы Усова в направлении проспекта Ленина. На главном проспекте города из-за дорожных работ пробка растянулась от Кирова до Фрунзе.

Среди других проблемных участков — Степановский переезд, улица Шевченко, Транспортное кольцо. В спальных районах города — обстановка на дорогах менее напряженная. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает уровень загруженности дорог Томска на 17.30 в восемь баллов.

