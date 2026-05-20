Дорожные работы спровоцировали заторы в Томске вечером 20 мая

Вечером в среду, 20 мая, в Томске затруднено движение транспорта на нескольких улицах. Из-за дорожных работ на кольце проспекта Кирова очень медленно движется транспорт по участку Кирова от пересечения с Елизаровых до Комсомольского проспекта. Традиционная пробка наблюдается при движении в обратном направлении — в сторону Елизаровых.
Скучают автомобилисты на всем протяжении улицы Усова в направлении проспекта Ленина. На главном проспекте города из-за дорожных работ пробка растянулась от Кирова до Фрунзе.
Среди других проблемных участков — Степановский переезд, улица Шевченко, Транспортное кольцо. В спальных районах города — обстановка на дорогах менее напряженная. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает уровень загруженности дорог Томска на 17.30 в восемь баллов.
