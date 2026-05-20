На севере Томской области ожидается мокрый снег

Снег, грозы и ливни возможны в ближайшие 24 часа в разных районах области

Очередной период похолодания наступает в Томской области. По данным синоптиков томского ЦГМС, в ближайшие сутки в регионе ожидаются осадки: ночью по северу — с мокрым снегом, по югу — грозы, при грозах ливни.

Ветер северный с порывами до 17 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +2…+7°С, местами похолодает до -3 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +4…+9°С.

В Томске в четверг, 21 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. В областном центре ночью местами возможна гроза, при грозе — ливень.

Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 17м/с. Ночью в Томске ожидается +5…+7 °С, днем будет теплее: +7…+9 градусов.

