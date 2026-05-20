Томский суд приговорил мужчину к реальному сроку за оплату товаров чужой картой

Каргасокский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным в краже с банковского счета, уточнили в прокуратуре Томской области.

В декабре 2025 года сельский житель нашел около магазина банковскую карту. Мужчина оплатил свои покупки деньгами с чужого счета.

Вину в содеянном мужчина признал, причиненный ущерб возместил. Гособвинитель, выступая в суде, заявил о наличии рецидива преступлений в действиях мужчины — он чуть больше года назад освободился из мест лишения, где он отбывал наказание за убийство.

Приговор — один год и шесть месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru