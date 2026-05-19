Фундамент турбины БРЕСТ-300 в Северске усилят 36 пружинами

Конструкция выдержит землетрясение силой до семи баллов. Фото: пресс-служба «СХК»

В Северске началась подготовка к бетонированию виброизолированного фундамента для турбины и генератора реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Как сообщает пресс-служба «СХК», основание спроектировано с применением 36 пружинных элементов. Они необходимы для снижения нагрузки от работающего турбоагрегата на фундаментные колонны и соседнее технологическое оборудование.

«Бетонирование такого ответственного узла — процесс долгий и трудоемкий. Но для оборудования общей массой более 1 700 тонн устойчивая опора становится не просто важной, а критически необходимой», — подчеркнул представитель руководства опытно-демонстрационного энергокомплекса Иван Бабич.

Заливку бетона проведут в три этапа. Для создания конструкции используют более 620 кубических метров смеси различных классов — от тяжелого до мелкозернистого бетона. Масса арматурных изделий и закладных деталей превысит 100 тонн. Согласно проекту, фундамент способен выдержать сейсмическое воздействие до семи баллов по шкале Рихтера, что соответствует всем нормативам для атомных станций.

Турбину и генератор мощностью 300 мегаватт доставили на площадку «СХК» в конце 2025 года. Оборудование предназначено для преобразования энергии водяного пара от парогенераторов реактора в электричество. Перед монтажом фундамент оставят на несколько месяцев для набора прочности. Контролировать возможную осадку конструкции во время эксплуатации будут с помощью специальных осадочных марок, заранее установленных в тело бетона.

Реализация проекта БРЕСТ-ОД-300 является ключевым этапом в развитии замкнутого ядерного топливного цикла. Ввод объекта в эксплуатацию позволит повысить эффективность использования ядерного топлива и снизить объем радиоактивных отходов.

